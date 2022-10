Telefonbetrüger scheitern an Bad Bibraer

Bad Bibra - Ein 62-jähriger Mann aus Bad Bibra erhielt am Samstagnachmittag einen Anruf von einer ihm unbekannten Person. Sie gab sich als Sicherheitsmitarbeiter einer Bank aus und teilte dem Bad Bibraer mit, dass sein Konto gehackt worden sei.

„Um das Konto zu schützen, wurde ihm eine SMS mit einem Link geschickt, welchen der Mann anklicken sollte. Zudem sollte er eine TAN durchgeben. Der Mann reagierte richtig und kam der Aufforderung nicht nach. So scheiterten die Täter und konnten keinen Schaden anrichten“, so ein Polizeisprecher am Sonntag. (cm)