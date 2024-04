Merseburg/MZ - - Sie finde es sehr beeindruckend, sagt Annegret Voß, Leiterin der Kreismusikschule „Johann Joachim Quantz“, dass vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wo das Land in Trümmern lag, Leute in Merseburg die Initiative ergriffen und eine Musikschule gründeten. Es ist ein Beweis dafür, dass Musizieren ein Grundbedürfnis der Menschen ist. Musik kann Kraft geben, um Herausforderungen zu begegnen, kann Lebensfreunde und Lebendigkeit versprühen und Menschen verbinden. Seit Gründung der Merseburger Schule am 18. Mai 1949 haben hier zahlreiche Musikschüler eine Ausbildung durch qualifizierte und engagierte Lehrer erhalten und durch Konzerte in der Öffentlichkeit, Vorspiele vor Angehörigen sowie musikalische Unterstützung vieler Veranstaltungen das kulturelle Leben in Merseburg und Umgebung bereichert.

Die Kreismusikschule „Johann Joachim Quantz“, die die älteste Schule ihrer Art in Sachsen-Anhalt sein soll, begeht in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. In dessen Rahmen hat das Team viele Angebote für Schülerinnen und Schüler und interessante zusätzliche Veranstaltungen wie ein Festkonzert und eine Festwoche, Workshops und vieles mehr geplant (siehe Kasten rechts). Das Festkonzert im Ständehaus findet am 1. Juni statt.

Der feierliche Akt der Gründung ging am 18. Mai 1949 im Goethe-Theater Bad Lauchstädt über die Bühne. Die Volksmusikschule Merseburg hatte zunächst acht Lehrkräfte. Ab 1951 war das „Haus der Kultur“ (Ständehaus) ihr Hauptsitz. Wenige Monate später wurde die erste Außenstelle in Mücheln gegründet. Kurz darauf kam eine in Bad Dürrenberg dazu. Beide gibt es heute noch, weitere in Bad Lauchstädt, Roßbach und Merseburg. Im Januar 1953 wurde die Volksmusikschule Merseburg verstaatlicht. Fortan war nicht mehr der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) ihr Träger, sondern der Rat des Kreises.

Am 1. September 1959 wurde Werner Gäbler der Direktor der Schule und blieb es fast 30 Jahre. Unter seiner Leitung wurde unter anderem 1959 das Arbeiter-Sinfonie-Orchester gegründet, das anfangs sieben Mitglieder hatte und dann rasant wuchs. 1969 zählte es 140 Mitglieder, konnte 1979 auf über 1.600 Einsätze seit Gründung verweisen. Das Orchester spielte etwa bei eigenen Konzerten, Kulturfesttagen, Jugendweihen oder Veranstaltungen von Betrieben und Organisationen. „Es hat die Region mit Musik versorgt und scheinbar auf ziemlich hohem Niveau gespielt“, meint die seit 2019 amtierende Leiterin Annegret Voß mit Verweis auf Zeitungsartikel und Unterlagen, die Gäbler einst zusammentrug. Die Musikschule hatte bis zur Wende eine Blütezeit. Beim Durchblättern von Unterlagen vergangener Jahrzehnte sei ihr aufgefallen, so Voß, dass die Lehrer ihren Beruf schon immer mit Leidenschaft gemacht haben. „Und das ist heute nicht anders“, sagt sie.

Seit 1970 hat die Musikschule im wiederhergestellten Ostflügel von Schloss Merseburg Räume für den Musikunterricht. (Foto: Repro programm 35 Jahre Musikschule)

Seit April 1970 hat die Musikschule im Ostflügel des Merseburger Schlosses, der nach Zerstörungen im Krieg wiederhergestellt wurde, Räume für den Musikunterricht. Im Jahr 1984 wurde der Schule zum 35-jährigen Bestehen der Name von „Johann Joachim Quantz“ verliehen, dem Komponisten und Flötenvirtuosen aus der Zeit des Barock, der seine erste musikalische Ausbildung in Merseburg erhalten hat. Die politische Wende brachte Unsicherheiten und Umbrüche für die Schule mit sich, die zu bewältigen waren. Und es gab Neuerungen. Unterstützung erhält sie seit 1990 vom „Freundeskreis der Musikschule“, der von aktiven Freunden und Förderern der Bildungseinrichtung ins Leben gerufen wurde. Seit 1991 hat der Freundeskreis einen eigenen Chor. In den 1990ern wurden neue Ausbildungsfächer eingerichtet, Ensembles erweitert. Steigende Schülerzahlen belegten den Wert der Angebote.

Die Kreismusikschule „Johann Joachim Quantz“ bietet heute viele Möglichkeiten – ob Musik oder Kunst, ob Klassik oder Pop, ob für Kinder oder Erwachsene, ob Einzelunterricht oder Musizieren in Gruppen. Sie zählt zu ihren Aufgaben die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren und die Begabtenförderung. Hier lernen derzeit knapp 700 Schülerinnen und Schüler ein Instrument oder besuchen einen der Kurse. Die gibt es schon für die Kleinsten ab zwei Jahren. Die Schule hat derzeit 38 Lehrkräfte. Seit 1. April dieses Jahres sind alle, auch bisherige freie Honorarkräfte, fest angestellt, erklärt Voß. Der Kreistag hat das beschlossen. Der Landkreis Saalekreis als Träger verfügt mit der Kreismusikschule „Johann Joachim Quantz“ in Merseburg, der Kreismusikschule „Carl Loewe“ in Halle und der Burg-Musikschule Querfurt über drei Standorte. „Er ist sehr interessiert an seinen Musikschulen“, betont Voß.

Viele Konzerte, Workshops und Angebote

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 4. Mai, von 12 bis 15 Uhr in der Musikschule statt. Bereits um 10 Uhr wird im Ständehaus ein Konzert für Kinder aufgeführt. „Mer-Sous-Bourg“ heißt es. „Alle Instrumente, die man an unserer Schule lernen kann, werden zu hören sein“, so Leiterin Annegret Voß.

Eine Festwoche wird vom 12. bis 17. Mai veranstaltet. Diese hat verschiedene Konzerte im Programm. Das erste wird zum Auftakt der Festwoche am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr im Ständehaus Merseburg gespielt. Am darauf folgenden 13. Mai sind Interessierte um 18 Uhr zum Konzert der Jüngsten, mit Kinderchor und jungen Instrumentalisten, in die Hofstube eingeladen. Ebenfalls in der Hofstube gibt es am 16. Mai um 18 Uhr ein Ensemble-Konzert zu erleben. Am Freitag, 17. Mai, treten um 19 Uhr ehemalige Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule bei einem Konzert in der Aula des Domgymnasiums auf. Für die aktuellen Musikschüler und -schülerinnen werden in der Festwoche verschiedene Workshops durchgeführt. „Hier können sie mal etwas anderes ausprobieren“, so die Musikschulleiterin. Zudem gibt es viele Angebote und Puppentheater.

Das Festkonzert zum 75-jährigen Bestehen der Kreismusikschule „Johann Joachim Quantz“ findet am Samstag, 1. Juni, um 15 Uhr im Ständehaus Merseburg statt.