Bornstedt/MZ. - Normalerweise könnte Gerald Suder rundum zufrieden sein. Gerade erst wurde er in seine zweite Amtsperiode als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bornstedt berufen. Doch den 62-Jährigen beschäftigen Sorgen: Die Feuerwehr ist derzeit personell nur noch bedingt einsetzbar.

Feuerwehr sucht Verstärkung

Gerade mal acht Männer zählt die Einsatzabteilung. In der Alters- und Ehrenabteilung sind zehn ehemalige Feuerwehrleute organisiert. „Wir können gut und gerne noch sechs neue Leute als Verstärkung für den aktiven Dienst gebrauchen“, sagt Suder.

Der Bornstedter und seine Mitstreiter im Alter von 26 bis 62 Jahren haben deshalb einen Plan gefasst. Sie laden nächste Woche – am 1. Mai – zum Tag der offenen Tür am Gerätehaus der Feuerwehr ein. Die Organisatoren verbinden mit der Veranstaltung den Wunsch, dass sich die rund 800 Einwohner nicht nur für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr interessieren.

Sie hoffen, dass sie auf diesem Weg auch neue Mitglieder gewinnen können. „Das müsste doch bei der Größe einer Gemeinde wie Bornstedt möglich sein“, meint Suder. Doch auch über diesen Termin hinaus sind weitere Interessenten für die Mitarbeit in der Feuerwehr jederzeit willkommen.

Denn was nütze die Technik, wenn niemand da sei, der sie bediene. Alle 14 Tage treffen sich die Mitglieder zur Ausbildung – im Sommer immer freitags und im Winter immer samstags.

Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr angedacht

Der Wehrleiter selbst ist schon seit seiner Jugendzeit Mitglied der Truppe. Sein Vater und sein Bruder gehörten der Feuerwehr auch schon an. Die Kameradschaft untereinander war ein Grund für ihn, über all die Jahrzehnte dabei zu bleiben, sich weiterzubilden und schließlich die Funktion des Wehrleiters zu übernehmen.

Suder, der als Gemeindearbeiter beschäftigt ist, sieht sich in der Verantwortung, anderen in Notsituationen zu helfen. Und dies gelingt nur, wenn eine gut ausgebildete und gut zahlenmäßig aufgestellte Einsatzabteilung Hand in Hand arbeitet.

Die Bornstedter Feuerwehrleute planen auch, eine Kinder- und Jugendfeuerwehr ins Leben zu rufen. Der Tag der offenen Tür soll den Auftakt bilden. Erste Nachfragen von Interessenten gebe es bereits. „Jugendwartin Peggy Kramer von der Feuerwehr in Helbra unterstützt uns“, so Suder.

Sie will am 1. Mai einen Einblick geben, was junge Leute in der Kinder- und Jugendfeuerwehr erleben können. Voraussichtlich samstagvormittags sollen die Treffen künftig stattfinden. Der Wehrleiter hofft, dass sich viele Besucher von der Einladung der Feuerwehr angesprochen fühlen.

Der Tag der offenen Tür beginnt am 1. Mai um 10 Uhr am Gerätehaus in Bornstedt.