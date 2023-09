Am Sonnabend steigt die zweite Auflage der „Meyhland Games“ - mit ulkigen Disziplinen wie Heusackhochwurf und Rahmenprogramm. Was die Pfingstgesellschaft als Veranstalter auf die Beine stellt.

Tauziehen als Joker - „Meyhland Games“ locken am Sonnabend nach Meyhen

Sollte in Meyhen ein Stechen zwischen zwei gleichaufliegenden Teams nötig sein: Das Tauziehen bringt die Entscheidung.

Meyhen - Zwei Tage noch, und dann gibt es in Meyhen nur ein Thema: Nach der geglückten Premiere im Vorjahr, die bereits an die 350 Zuschauer ins 150-Seelen-Dorf lockte, steigt am Sonnabend die zweite Auflage der „Meyhland Games“ - „noch besser und größer“, wie Marco Redlich von der Pfingstgesellschaft Meyhen verspricht.