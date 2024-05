Sieg in der 13. Runde geht nach Naumburg, jetzt zwei Wochen Pause

Seine Tipps in der 13. Runde gab der Naumburger Hannes Katzbeck im Urlaub in Valencia ab.

Naumburg. - Hannes Katzbeck aus Naumburg hat die 13. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 37-Jährige, der als Projektleiter für die msu Solutions GmbH in Halle im Bereich E-Mobilität tätig ist, kam wie Florian Frenzel aus Wangen auf elf Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

In der Gesamtwertung ist Patrick Hausmann aus Bad Kösen nun alleiniger Spitzenreiter. Der Sieger erhält am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. In den kommenden zwei Wochen macht unser Tippspiel eine Pause, weil hierzulande kaum Partien ausgetragen werden.

Resultate/Hannes Katzbecks Tipps:

Eintracht Lüttchendorf - SC Naumburg 3:3/2:0

BSC Laucha - SG Spergau 1:3/1:0

SV Zöschen - FC RSK Freyburg 2:2/2:2

Romonta Stedten - BW Bad Kösen 0:0/3:1

SC Naumburg II - VfB Oberröblingen 0:2/1:2

ESV Herrengosserstedt - Eintracht Kreisfeld 2:5/0:2

FSV Klosterhäseler - RW Weißenfels II ausgefallen

Bad Bibra/Saubach - VfB Großgörschen 3:1/2:0

FC ZWK Nebra - TSV Großkorbetha 2:0/3:1

Langendorf/WFV - Baumersrodaer SV 2:0/3:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 113

2. Reiner Töpfer (Naumburg) 111

3. Robert Jesswein (Freyburg) 109

4. Karsten Haberzettl (Freyburg) 108

5. Hannes Schunke (Wengelsdorf) 105

5. Robert Jecke (Lossa) 105

5. David Naujoks (Löbitz)105

5. Margitta Ronneberger (Pohlitz) 105

9. Patrick Krumbholz (Hassenhausen) 104

10. Claudia Schröder (Bad Bibra) 103

10. Markus Konieczny (Memleben) 103

10. Oliver Trabert (Nebra) 103

Bestes Team der Gesamtwertung bleiben die „WesleyCrushers“ (Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) mit nun 104,0 Zählern im Schnitt. Für den Sieg in der Teamgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)