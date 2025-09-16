Motorrad-Rennpilot wird Zweiter bei RegioCup Schritttempo mit Oma Frieda (99), gestürzt mit 220 km/h auf Nürburgring
Rennfahrer Stefan Klein aus Altenroda ist ein Mann der Extreme: Rührig kümmert er sich um seine hochbetagte Großmutter – und erkämpft nach schlimmem Crash im RegioCup noch Gesamtrang zwei.
Altenroda - Motorrad-Rennfahrer Stefan Klein aus Altenroda ist ein Mann der Extreme: Wenn er, wie am gestrigen Morgen, seiner inzwischen 99-jährigen Oma Frieda liebevoll-geduldiger Begleiter beim Arztbesuch ist, würden wahrscheinlich nur die wenigsten darauf kommen, dass derselbe Mann auf der Rennpiste um Zehntel- und Hundertstelsekunden fightet. In der diesjährigen Serie um den RegioCup mit Rennen auf Nürburg- und Hockenheimring sowie im tschechischen Most belegte Klein den zweiten Gesamtrang. Was allerdings – Drama kann der Altenrodaer! – erneut nicht ohne Achterbahnfahrt der Gefühle inklusive schlimmen Crashs abging.