Rennfahrer Stefan Klein aus Altenroda ist ein Mann der Extreme: Rührig kümmert er sich um seine hochbetagte Großmutter – und erkämpft nach schlimmem Crash im RegioCup noch Gesamtrang zwei.

Racing pur: Nach emotionaler Achterbahnfahrt sicherte sich Stefan Klein aus Altenroda im RegioCup noch den zweiten Gesamtrang.

Altenroda - Motorrad-Rennfahrer Stefan Klein aus Altenroda ist ein Mann der Extreme: Wenn er, wie am gestrigen Morgen, seiner inzwischen 99-jährigen Oma Frieda liebevoll-geduldiger Begleiter beim Arztbesuch ist, würden wahrscheinlich nur die wenigsten darauf kommen, dass derselbe Mann auf der Rennpiste um Zehntel- und Hundertstelsekunden fightet. In der diesjährigen Serie um den RegioCup mit Rennen auf Nürburg- und Hockenheimring sowie im tschechischen Most belegte Klein den zweiten Gesamtrang. Was allerdings – Drama kann der Altenrodaer! – erneut nicht ohne Achterbahnfahrt der Gefühle inklusive schlimmen Crashs abging.