Vorverkauf startet Roland Kaiser 2026 erstmals auf der Peißnitz in Halle: Was Fans sagen und welchen Extra-Wunsch eine Hallenserin hat

Ticket-Alarm: Am Mittwoch startet der Kartenverkauf für das Roland-Kaiser-Konzert 2026 in Halle. Welche Überraschung der Künstler für seine Fans vorbereitet hat und was die Erwartungen der Veranstalter sind.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 16.09.2025, 18:52
Da werden Erinnerungen wach: Doreen Kluge, Inhaberin des „Zweimalschön“-Shops in der Lu-Wu, hat vor zwei Jahren Bühnenkleidung von Roland Kaiser für den guten Zweck versteigert. Jetzt freut sie sich riesig auf das Open-Air-Konzert des Schlagerstars in Halle.
Halle (Saale)/MZ. - Die Nachricht schlug bei den Fans ein wie eine Bombe: Roland Kaiser kommt nach Halle! Wer Ende Juni beim Open Air auf der Peißnitz dabei sein will, muss sich sputen: Punkt 10 Uhr startet am Mittwoch der Ticketverkauf. Auch viele Hallenser stehen dafür längst in den Startlöchern.