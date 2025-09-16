Vorverkauf startet Roland Kaiser 2026 erstmals auf der Peißnitz in Halle: Was Fans sagen und welchen Extra-Wunsch eine Hallenserin hat
Ticket-Alarm: Am Mittwoch startet der Kartenverkauf für das Roland-Kaiser-Konzert 2026 in Halle. Welche Überraschung der Künstler für seine Fans vorbereitet hat und was die Erwartungen der Veranstalter sind.
Aktualisiert: 16.09.2025, 18:52
Halle (Saale)/MZ. - Die Nachricht schlug bei den Fans ein wie eine Bombe: Roland Kaiser kommt nach Halle! Wer Ende Juni beim Open Air auf der Peißnitz dabei sein will, muss sich sputen: Punkt 10 Uhr startet am Mittwoch der Ticketverkauf. Auch viele Hallenser stehen dafür längst in den Startlöchern.