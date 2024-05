Wenn in den sieben Gemeinden der VG An der Finne am 9. Juni gewählt wird, dann gibt es für 88 Sitze 147 Bewerber, viele von ihnen sind sehr jung. Mehrere neue Wählergruppen treten an.

Politik interessiert doch: In der Verbandsgemeinde An der Finne wollen Junge in die Räte

Zu den Kommunalwahlen in der Verbandsgemeinde An der Finne hoffen zahlreiche junge Bewerber sowie neue Wählergruppen auf Stimmen.

Bad Bibra - 147 Bewerber stellen sich am 9. Juni in den sieben Gemeinden der VG An der Finne zur Wahl um 88 Sitze in den Gemeinderäten. Beachtlich ist das Spektrum der Wählergruppen. Neu hinzu kommen: die Interessengemeinschaft Hasseltal (IGH), die Vereinigte Bürgerliste An der Finne (VBL-AdF), das Bündnis Orlas-Böselstein (BOB), Vereint für Finne, Vereinigte Bürgerliste Bad Bibra (VBL-BB), Vereinigte Bürgerliste Kaiserpfalz (VBL-KP) und die Wählergruppe Feuerwehr Eckartsberga; sechs neue Einzelbewerberinnen und -bewerber gibt es.