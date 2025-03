Der 27-Jährige, der im Januar am Naumburger Bahnhof geschnappt wurde, ist für mehrere Taten angeklagt. Kurios: Die Polizei spricht in puncto Einbrüchen von einem Fünf-Jahres-Minus im Landkreis. Was die Kriminalitätsstatistik zu Cannabis und Methamphetamin sagt.

Naumburg. - Zahlen lügen nicht, könnte man meinen. Doch die Betroffenen der massiven Einbruchserie in der Naumburger Innenstadt in den Wochen rund um den Jahreswechsel inklusive der Festnahme eines 27-Jährigen werden wohl nur ungläubig den Kopf schütteln, wenn sie Folgendes lesen: „Die Zahl an Wohnungseinbrüchen liegt im Jahr 2024 auf dem Tiefststand der vergangenen fünf Jahre.“ So steht es in der Kriminalstatistik des Polizeireviers Burgenlandkreis für das vergangene Jahr.