Im ersten Naumburger Cap-Markt des DRK-Kreisverbandes Naumburg/Nebra finden sechs Menschen mit Beeinträchtigung einen Job. Einer von ihnen ist Christopher Hartig. Die insgesamt zwölf Mitarbeiter sowie die Kunden sind vom Konzept begeistert. So denkt das DRK bereits an die Eröffnung weiterer Cap-Märkte.

Naumburg. - Nur noch die Eröffnungsdekoration erinnert daran, dass vor zwei Monaten in Naumburg der erste Cap-Einkaufsmarkt des DRK-Kreisverbandes Naumburg/Nebra in der Taborer Straße an den Start gegangen ist. Routiniert arbeiten an diesem Märzvormittag die Kollegen mit und ohne Handicap Seite an Seite, bestücken die Regale neu oder kassieren freundlich ab. Alles geht unaufgeregt und in entspannter Atmosphäre vonstatten.