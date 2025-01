In einem Haus in der Naumburger Blumenstraße verstopfen unbekannte Einbrecher die Abflüsse. Anschließend drehen sie die Wasserhähne auf. Was die Polizei dazu sagt.

Naumburg/hbo. - Zunächst war es nur eine Störung der Stromversorgung, die ein Mieter der zuständigen Immobilienfirma am Mittwochmorgen mitteilte. Als ein Mitarbeiter einer beauftragten Elektrofirma dann aber in dem Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße eintraf, bemerkte er weit mehr als nur einen Stromausfall. Im Keller des Hauses war es zu einem Wasserschaden gekommen, und schnell wurde klar, warum.

„Bislang unbekannte Täter drangen offenbar unberechtigt in die Wohnung ein und versperrten mehrere Abflüsse. Als die Täter anschließend die Wasserhähne öffneten, lief das Wasser nach kurzer Zeit unkontrolliert über und verursachte mehrere Folgeschäden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Burgenlandkreis ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Unklar ist, ob der Vorfall in Zusammenhang mit der Naumburger Einbruchserie der vergangenen Wochen steht. In dieser war es zu einer Beruhigung gekommen, nachdem ein 27-Jähriger von der Polizei festgenommen worden war, der für eine zweistellige Anzahl an Einbrüchen in dringendem Tatverdacht steht. Die Polizei hatte in dem Zusammenhang aber deutlich gemacht, dass sie in der Einbruchserie von mehreren Tätern ausgeht.