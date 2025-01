Festnahme in Einbruchserie Haftbefehl: Tatverdächtiger (27) von Naumburg ist ein großer Fisch

Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann, der Sonntagnacht am Naumburger Hauptbahnhof gefasst wurde, bringt Beweise für eine Vielzahl an Einbrüchen. Um wie viele Fälle es sich mindestens handelt, was gefunden wurde und woher der 27-Jährige stammt.