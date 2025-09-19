weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Handball im Burgenlandkreis: Nach Punktabzug für den HCB: Oelke darf nun wirklich ran

Handball im Burgenlandkreis Nach Punktabzug für den HCB: Oelke darf nun wirklich ran

Neuzugang aus Dresden ist für den HC Burgenland in der Heimpartie am Samstag gegen Pirna/Heidenau offiziell spielberechtigt. Godon und Kröber fallen beim Gastgeber verletzt aus.

Von Torsten Kühl 19.09.2025, 15:14
Felix Oelke (beim Wurf) ist in der Partie am Samstagabend in Plotha gegen Pirna/Heidenau nun auch wirklich spielberechtigt für seinen neuen Verein HC Burgenland.
Felix Oelke (beim Wurf) ist in der Partie am Samstagabend in Plotha gegen Pirna/Heidenau nun auch wirklich spielberechtigt für seinen neuen Verein HC Burgenland. (Foto: Torsten Biel)

Plotha. - Der Ärger beim Trainer und bei der Mannschaft ist noch nicht so recht verflogen. „Es natürlich blöd, wenn man zwei Spiele gewonnen hat, aber in der Tabelle stehen hinter deinem Vereinsnamen 2:2 Punkte“, sagt HCB-Coach Fabian Kunze vor dem Regionalliga-Heimspiel am Samstag gegen die SG Pirna/Heidenau (19 Uhr, Sporthalle Plotha).