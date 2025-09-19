Neuzugang aus Dresden ist für den HC Burgenland in der Heimpartie am Samstag gegen Pirna/Heidenau offiziell spielberechtigt. Godon und Kröber fallen beim Gastgeber verletzt aus.

Nach Punktabzug für den HCB: Oelke darf nun wirklich ran

Felix Oelke (beim Wurf) ist in der Partie am Samstagabend in Plotha gegen Pirna/Heidenau nun auch wirklich spielberechtigt für seinen neuen Verein HC Burgenland.

Plotha. - Der Ärger beim Trainer und bei der Mannschaft ist noch nicht so recht verflogen. „Es natürlich blöd, wenn man zwei Spiele gewonnen hat, aber in der Tabelle stehen hinter deinem Vereinsnamen 2:2 Punkte“, sagt HCB-Coach Fabian Kunze vor dem Regionalliga-Heimspiel am Samstag gegen die SG Pirna/Heidenau (19 Uhr, Sporthalle Plotha).