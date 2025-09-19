Paul Koller war seit 1992 unter anderem als Sozial- und Kulturdezernent und stellvertretender Oberbürgermeister tätig. Wie der Bayer nach Bernburg kam und was er im Ruhestand vorhat.

Paul Koller, stellvertretender Oberbürgermeister von Bernburg, Sozial- und Kultur-Dezernent, geht nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand.

Bernburg/MZ. - Ein bisschen wie ein König hat er sich an seinem letzten Arbeitstag fühlen dürfen. Auf einem herrschaftlichen Thron sollte Paul Koller am Freitagvormittag in der Kunsthalle Bernburg immer wieder Platz nehmen. Schließlich hatten einige Wegbegleiter, wie Vertreter des Bernburger Karnevalsclubs (BKC) oder auch seine Mitarbeiter, einiges für ihn einstudiert. Sogar Lieder auf ihn umgedichtet. Aus „1000 und 1 Nacht“ wurde „1000 und 1 Schlacht“, aus „Da steht ein Pferd im Flur“ wurde „Da steht der Paul hier im Saal“. Und auch viele Hände hatte Bernburgs stellvertretender Oberbürgermeister und langjähriger Kultur- und Sozialdezernent zu schütteln, während an der Wand zahlreiche Fotos der zurückliegenden 33 Jahre aufleuchteten.