Eigentlich schien der Weg frei für eine Millionen-schwere Investition am Naumburger Salztor. Nun aber wird der Ratsbeschluss zum Bebauungsplan wegen einer Abstimmungspanne aufgehoben. Wie es jetzt weitergeht.

Nach Panne bei Abstimmung: Beschluss zum Ex-Gefängnis-Gelände in Naumburg wird aufgehoben

Bei dieser Gemeinderatssitzung im Bundessprachenamt in Naumburg kam es zu einer Panne, die nun zur Aufhebung des damaligen Beschlusses zum Ex-JVA-Gelände führt.

Naumburg. - Nach der erst jüngst bekannt gewordenen Abstimmungspanne im Dezember geht die Stadt Naumburg auf Nummer sicher. Wie die stellvertretende Oberbürgermeisterin Ute Freund auf Anfrage bestätigt, wird der Beschluss des Gemeinderats zum „Bebauungsplan Nr. 30“ aufgehoben. Dieser betrifft das Gelände des Ex-Gefängnisses am Salztor.