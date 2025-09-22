25-jährige Bad Sulzaerin hofft vor Ort in Rheinland-Pfalz auf Unterstützung aus der Heimat. Wer sich beeilt, kann noch Tickets ergattern. Busfahrt wird organisiert.

Die ehemalige Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Emma Meinhardt, vertritt ihr Anbaugebiet am kommenden Freitag beim Finale der Wahl der Deutschen Weinmajestät 2025. Fans aus der Region können sie dorthin begleiten.

Naumburg/tok. - Emma Meinhardt kann es noch immer nicht so recht fassen: Die bisherige Weinkönigin von Saale-Unstrut hat sich am vergangenen Samstag in Neustadt an der Weinstraße für das Finale der Wahl der Deutschen Weinmajestät 2025 qualifiziert.

„Ich bin total überwältigt, dass mir diese große Überraschung tatsächlich gelungen ist“, sagt die 25-jährige Bad Sulzaerin. Nun hofft die Jurastudentin am kommenden Freitagabend (20.15 Uhr, live im SWR-Fernsehen) im Saalbau in Neustadt auf große Unterstützung aus der Heimat. „Für seinen Fanblock hat jeder der fünf Finalisten 110 Tickets zur Verfügung gestellt bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich wenigstens 50 Leute aktivieren könnte, die mich vor Ort anfeuern. Wir sind auch gerade dabei, einen Bus für die Fahrt nach Rheinland-Pfalz zu organisieren“, so Emma Meinhardt.

Interessierte, die sich allerdings beeilen sollten, können sich über ihren Instagramkanal (@emma. meinhardt) oder per E-Mail an [email protected] um Tickets bewerben.