Der Bahnverkehr im Harz sorgt bei Pendlern und Reisenden zunehmend für Frust. Sie beschweren sich über Verspätungen, Ausfälle und stundenlange Umwege. Kann die Deutsche Bahn helfen?

Fahrgäste beschweren sich über häufige Verspätungen und Zugausfälle im Landkreis Harz.

Landkreis Harz. - Eigentlich, berichtet ein Wernigeröder, ist er ein leidenschaftlicher Bahnpendler und Deutschland-Ticket-Inhaber. „Aber zu wichtigen Terminen fahre ich inzwischen lieber mit dem Auto oder reise einen Tag vorher los“, sagt er. Die Zugverbindungen im Harz seien viel zu unzuverlässig geworden. Immer wieder kommt es zu gravierenden Verspätungen, Verbindungen werden kurzfristig ganz gestrichen.