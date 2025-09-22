Verkehr Ärger über Rollsplitt-Chaos auf der Bernburger Annenstraße
Nach versuchter Ausbesserung ist die meistbefahrene Straße der Stadt offenkundig in einem schlechteren Zustand denn je. So reagiert die zuständige Landesstraßenbaubehörde auf die Beschwerden.
Aktualisiert: 22.09.2025, 17:51
Bernburg/MZ. - Geduld mitbringen mussten Verkehrsteilnehmer, die Anfang September die Annenbrücke in Bernburg passieren wollten. Denn eine von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt beauftragte Firma kippte tagelang Rollsplitt auf die Fahrbahn auf, damit diese noch die Zeit bis zum frühestens im Jahr 2027 beginnenden grundhaften Ausbau (die MZ berichtete) übersteht. Hinter dem Fahrzeug bildeten sich lange Staus.