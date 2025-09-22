Nach versuchter Ausbesserung ist die meistbefahrene Straße der Stadt offenkundig in einem schlechteren Zustand denn je. So reagiert die zuständige Landesstraßenbaubehörde auf die Beschwerden.

Das Ausbringen von Rollsplitt sorgte Anfang September auf der Annenstraße für längere Wartezeiten. Der Frust der Autofahrer ist inzwischen aber wegen eines anderen Grundes noch größer.

Bernburg/MZ. - Geduld mitbringen mussten Verkehrsteilnehmer, die Anfang September die Annenbrücke in Bernburg passieren wollten. Denn eine von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt beauftragte Firma kippte tagelang Rollsplitt auf die Fahrbahn auf, damit diese noch die Zeit bis zum frühestens im Jahr 2027 beginnenden grundhaften Ausbau (die MZ berichtete) übersteht. Hinter dem Fahrzeug bildeten sich lange Staus.