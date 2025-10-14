Noch immer sind unzählige Dinge des Naumburger Theaters in der ehemaligen Spielstätte am Salztor zu finden. Sechstklässler der Naumburger „Hus“-Schule unterstützen beim Umzug und schauen zudem hinter die Kulissen.

Mit Hut, Stock, Rettungsring - Wie „Hus“-Schüler dem Naumburger Theater beim Umzug helfen

Dann mal einsteigen: Mit der Straßenbahn fahren die Schüler vom Salztor zum Hauptbahnhof, um Gegenstände von der ehemaligen zur jetzigen Spielstätte des Naumburger Theaters zu bringen.

Naumburg - Im Saal steht noch die Kulisse zum Stück „Rita will’s wissen“. Der Blick fällt auf Kabel, Werkzeug, eine Reihe Scheinwerfer – und eine gewisse Leere. Die Sitzreihen sind schon demontiert. Eine Etage höher ist der Fundus noch gut gefüllt – mit Requisiten und Kostümen aller Art.