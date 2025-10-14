Salzatals Bürgermeisterin Ina Zimmermann steht in der Kritik. Die Gemeinde hatte sieben große Bäume fällen lassen, die laut Anwohnern noch quicklebendig waren.

Schiepzig/Salzatal/MZ. - Die Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig bei Salzmünde sorgen weiter für Streit. Einwohner fordern Aufklärung. Hätten die sieben großen Bäume möglicherweise gerettet werden können? Bürgermeisterin Ina Zimmermann (parteilos) steht in der Kritik. Doch sie hat eine Erklärung.