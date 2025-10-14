weather regenschauer
  4. Baumfällung ohne Genehmigung? Kritik an Bürgermeisterin

Streit in Schiepzig bei Salzmünde Bäume ohne Genehmigung gefällt? Bürgermeisterin in der Kritik

Salzatals Bürgermeisterin Ina Zimmermann steht in der Kritik. Die Gemeinde hatte sieben große Bäume fällen lassen, die laut Anwohnern noch quicklebendig waren.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 14.10.2025, 17:01
Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig
Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig (Foto: Jonas Nayda)

Schiepzig/Salzatal/MZ. - Die Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig bei Salzmünde sorgen weiter für Streit. Einwohner fordern Aufklärung. Hätten die sieben großen Bäume möglicherweise gerettet werden können? Bürgermeisterin Ina Zimmermann (parteilos) steht in der Kritik. Doch sie hat eine Erklärung.