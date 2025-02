Letzte Runde vorm Umzug in die neue Spielstätte: Am Salztor geht in wenigen Tagen die Komödie „Rita will's wissen“ über die Bühne

Naumburg. - Während zwei kräftige Männer das Klavier aus dem Foyer des Theater Naumburg tragen, um es – bevor es am neuen Theaterstandort seinen künftigen Stammplatz erhält – zum Klavierstimmer zu bringen, wird oben im Saal für die nächste Schauspielpremiere geprobt. „Rita will’s wissen“, eine Komödie des englischen Autors William Martin Russell, ist die letzte Naumburger Inszenierung, die am 28. Februar 2025 im Haus am Salztor über die Bühne geht. Wenn sich dann am 5. April 2025 für die letzte Aufführung der imaginäre Vorhang in dem kleinen Saal hebt, geht am Salztor ein Stück der Naumburger Theatergeschichte zu Ende und beginnt wenige Tage später ein neues Kapitel in der neuen Spielstätte nahe des Hauptbahnhofs.