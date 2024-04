In Gleina und Giebelroth bei Zeitz geschahen am Wochenende zwei schwere Unfälle mit E-Bike-Fahrern. Auf der L 209 zwischen Gleina und Dorndorf stürzte ein Mann schwer, für einen 70-Jährigen, der in Giebelroth schwer verletzt gefunden wurde, kam indes jede Hilfe zu spät.

Gleina/Giebelroth/hbo/cm - Am Sonntagmittag stürzte ein Radfahrer aus bisher unbekannten Gründen auf der Landesstraße 209 zwischen Gleina und Dorndorf mit seinem E-Bike so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Ersthelfer den Radfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Jede Hilfe kam indes zu spät bei einem gestürzten E-Bike-Fahrer in Giebelroth nahe Zeitz. Zeugen fanden ihn am Sonntag gegen 17.15 Uhr an der Pölziger Straße und leiteten sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Trotz der schnellen Versorgung konnte der gerufene Notarzt bei dem 70-Jährigen nur noch den Tod feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls dauern auch hier an, heißt es seitens der Polizei.