Sportverein gestaltet am Sonntag Traditionsfest mit viel Spiel und Spaß bis tief in die Nacht.

Meinsdorf/MZ/SIB. - Zum traditionellen Pfingstgelage lädt der Sport- und Traditionsverein Meinsdorf (STVM) am Sonntag, 19. Mai, ab 13 Uhr ein ins örtliche Schwimmbad.

Das Programm beginnt um 14 Uhr. Mit dabei sind die Elbetaler Blasmusikanten, für Disco, Licht und Sound sorgt Michael Göbel. Auftritte haben auch die Meinsdorfer Dance Kids und Buratinos Rosselflöhe, sowie Gruppen vom Roßlauer Karneval Club RKC.

Eine Riesentobola, bei der jedes Los gewinnt

Unbedingt zum Pfingstgelage gehört auch die Riesentombola, bei der es 1.000 Preise zu gewinnen gibt, Neben den Hauptpreisen Mountainbike, Flachbildfernseher und rustikalen Gartenmöbeln sorgen kleinere und Trostpreise dafür, dass jedes Los gewinnt so Rainer Süßmann als Organisator vom STVM. Das große Festzelt für mehr als 1.000 Besucher sichert auch eine Schlechtwettervariante, von der natürlich keiner ausgehen will. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Restaurant „Unterm Eichenkranz“ um Tobias Göbel. Auch ein Kuchenbasar darf nicht fehlen. Am Abend erstreckt sich dann die Pfingstparty mit Florian Kellner bis tief in die Nacht.

Info: Eintritt am Tag acht Euro, Kinder drei Euro, am Abend zehn Euro.