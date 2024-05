Leistet Laucha Schützenhilfe? Wo will Lossa/Rastenberg spielen?

Lossa/Rastenberg – hier Kapitän Marcus Jöricke am Ball – führt aktuell die Tabelle der hiesigen Kreisliga-Staffel an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Zusammen mit Robert Jecke, dem Vorsitzenden der SG Eintracht Lossa (siehe auch Kasten), blicken wir auf die Partien der 13. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ. Für den Sieg in der Gesamteinzelwertung gibt es 500 Euro in Form einer BLK-Guthabenkarte. Spendiert wird diese von der Firma ESM. Das beste Team erhält am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Wochensieg gibt es 50 Euro von der BRU Security GmbH.