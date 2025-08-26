EIL
Unterschrift unter Vertrag fehlt „Irritierter“ Landrat Ulrich stichelt gegen die Naumburger Straßenbahn
Weil die Naumburger Straßenbahner den von ihm vorgelegten Vertrag für einen Zuschuss noch nicht unterschrieben haben, macht Landrat Götz Ulrich nun öffentlichen Druck. „Ille“-Chef spricht von „Provokation“ und erklärt sich.
Naumburg. - Dass die Naumburger Straßenbahn nach ihrem Stillstand in den 90ern wieder zu einem hochfrequentierten Verkehrsmittel wurde, ist vorrangig Geschäftsführer Andreas Plehn zu verdanken. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse: beharrlich (um es nett auszudrücken) finanzielle Unterstützung einzufordern. Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu. Auch, wenn es seit Jahren darum geht, den Burgenlandkreis zu einem gemeinsamen Vertrag zu bewegen.