  4. Unterschrift unter Vertrag fehlt: „Irritierter“ Landrat Ulrich stichelt gegen die Naumburger Straßenbahn

Weil die Naumburger Straßenbahner den von ihm vorgelegten Vertrag für einen Zuschuss noch nicht unterschrieben haben, macht Landrat Götz Ulrich nun öffentlichen Druck. „Ille“-Chef spricht von „Provokation“ und erklärt sich.

Von Harald Boltze 26.08.2025, 15:31
Der Vertrag mit der Unterschrift des Landrates - und mit den noch fehlenden Signaturen der Naumburger Straßenbahn-Verantwortlichen.
Der Vertrag mit der Unterschrift des Landrates - und mit den noch fehlenden Signaturen der Naumburger Straßenbahn-Verantwortlichen. (Foto: Kreisverwaltung)

Naumburg. - Dass die Naumburger Straßenbahn nach ihrem Stillstand in den 90ern wieder zu einem hochfrequentierten Verkehrsmittel wurde, ist vorrangig Geschäftsführer Andreas Plehn zu verdanken. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse: beharrlich (um es nett auszudrücken) finanzielle Unterstützung einzufordern. Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu. Auch, wenn es seit Jahren darum geht, den Burgenlandkreis zu einem gemeinsamen Vertrag zu bewegen.