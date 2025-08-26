Weil die Naumburger Straßenbahner den von ihm vorgelegten Vertrag für einen Zuschuss noch nicht unterschrieben haben, macht Landrat Götz Ulrich nun öffentlichen Druck. „Ille“-Chef spricht von „Provokation“ und erklärt sich.

Der Vertrag mit der Unterschrift des Landrates - und mit den noch fehlenden Signaturen der Naumburger Straßenbahn-Verantwortlichen.

Naumburg. - Dass die Naumburger Straßenbahn nach ihrem Stillstand in den 90ern wieder zu einem hochfrequentierten Verkehrsmittel wurde, ist vorrangig Geschäftsführer Andreas Plehn zu verdanken. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse: beharrlich (um es nett auszudrücken) finanzielle Unterstützung einzufordern. Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu. Auch, wenn es seit Jahren darum geht, den Burgenlandkreis zu einem gemeinsamen Vertrag zu bewegen.