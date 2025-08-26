Die AfD-Landtagsfraktion hat zu einer Veranstaltung im Burgenlandkreis eingeladen. Wie der Abend lief.

Die AfD-Politiker Tobias Rausch, Martin Reichardt, Lothar Waehler, Ulrich Siegmund und Gordon Köhler (v.l.n.r.) stellten sich sowie ihre Politik vor und beantworteten Fragen der Besucher.

Hohenmölsen/MZ. - Nach den hohen Ergebnissen der jüngsten Wahlen strotzt die AfD vor Selbstbewusstsein. „Wir haben hier sicher den nächsten Ministerpräsidenten und vielleicht drei Minister“, kündigte der AfD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Lothar Waehler am Montagabend die Podiumsteilnehmer bei einem Bürgerdialog im soziokulturellen Zentrum in Hohenmölsen an, zu der die vom Landesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufte Partei eingeladen hatte.