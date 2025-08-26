EIL
Bürgerdialog in Hohenmölsen AfD strotzt vor Selbstbewusstsein: Welche Fragen Teilnehmer haben
Die AfD-Landtagsfraktion hat zu einer Veranstaltung im Burgenlandkreis eingeladen. Wie der Abend lief.
26.08.2025, 17:05
Hohenmölsen/MZ. - Nach den hohen Ergebnissen der jüngsten Wahlen strotzt die AfD vor Selbstbewusstsein. „Wir haben hier sicher den nächsten Ministerpräsidenten und vielleicht drei Minister“, kündigte der AfD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Lothar Waehler am Montagabend die Podiumsteilnehmer bei einem Bürgerdialog im soziokulturellen Zentrum in Hohenmölsen an, zu der die vom Landesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufte Partei eingeladen hatte.