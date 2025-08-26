Beim Recycling-Unternehmen Remondis in Weißenfels brennt am Dienstagmorgen eine Halle mit Sperrmüll vollständig aus. Wie hoch der Schaden ist und was die Feuerwehr sagt.

Lagerhalle für Müll brennt komplett aus: Das ist bisher bekannt

Eine Lagerhalle für Sperr- und Gewerbemüll ist am Dienstagmorgen im Süden von Weißenfels vollständig ausgebrannt.

Weißenfels - Ein verletzter Mitarbeiter, ein verletzter Feuerwehrmann und ein Schaden, der wohl in die Millionen geht – das ist die vorläufige Bilanz eines Großbrandes, der sich am Dienstagmorgen im Weißenfelser Süden ereignet hat.