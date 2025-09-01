Hiesige Unternehmer wollen ein großes Areal am Naumburger Reußenplatz bebauen und gastronomisch beleben, doch eine denkmalgeschützte Bruchbude stört. Laut Land muss sie erhalten bleiben. Die Stadt kämpft hingegen für die Investoren.

Reußenplatz 6 bis 9: Die ehemalige Lederfabrik (r.) wollen die Investoren sanieren, die 9 (l.) abreißen und neu bebauen und auch die Lücke dazwischen mit einem Neubau füllen.

Naumburg. - Vor rund zehn Jahren wollte der damalige Oberbürgermeister Bernward Küper für einen zweistelligen Millionenbetrag eine „Kulturinsel“ samt Stadtbibliothek am Naumburger Reußenplatz bauen. Daraus wurde damals wegen einer geplatzten Fördermittelzusage nichts. Dass die Nummern 6 und 9 seitdem weiterhin leer stehen und die Fläche dazwischen noch immer unbebaut ist, liegt aber nicht an einem fehlenden Interessenten.