Neues Möbelhaus Bruce Darnell ist Stargast zur Eröffnung: Mömax startet mit neuer Filiale in Aschersleben
An der Hoymer Chaussee in Aschersleben eröffnet am 17. September ein neues Möbelhaus.
Aktualisiert: 04.09.2025, 13:04
Aschersleben/MZ - Am Mittwoch, 17. September, öffnet an der Hoymer Chaussee ein neues Möbelhaus: Die Marke Mömax übernimmt die Fläche des ehemaligen Roller-Standorts. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage der MZ. Für die XXXLutz-Gruppe, die europaweit mehr als 400 Einrichtungshäuser betreibt, ist es die 52. Filiale in Deutschland.