Sollten Mobiltelefone aus Schulen verbannt werden: Bundesweit tobt die Diskussion. Ein Gymnasium, eine Sekundarschule und eine Grundschule im Saalekreis haben bereits Handyverbote eingeführt. Sie berichten warum und wie es läuft.

Schilder am Eingangstor weisen auf die Regel hin: Handy in den Flugmodus und ab in den Ranzen.

Merseburg/MZ. - Die Brotbüchsen seien zurück, konstatiert Schulleiter Frank Werner-Bentke, während er durch das Herder-Gymnasiums in Merseburg führt. Auf dem Schulhof würden die jüngeren Schüler jetzt wieder Fangen oder Fußball spielen, so wie früher in analogen Zeiten. Vor den Sommerferien sei das Bild noch ein anderes gewesen: „Gerade die Klassen fünf bis sieben haben uns Sorgen gemacht. Auf dem Schulhof, in den Klassenräumen, solange es die Kollegen zugelassen haben, hatten sie nur aufs Handy geguckt, gespielt oder waren auf Tiktok. Wir mussten reagieren.“