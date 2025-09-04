Neue Gaststätte in Flemmingen Von wegen Kneipensterben: Naumburger Ehepaar bringt wieder deutsche Küche ins Dorf
Das Ehepaar Böhm, das in Naumburg schon erfolgreich „Pauls Kneipe“ betreibt, übernimmt die „Alte Scheune“ in Flemmingen. Wie oft geöffnet, was geboten werden und was das Essen kosten soll.
Aktualisiert: 04.09.2025, 17:18
Flemmingen. - Die Flemminger haben ihre Kita gerettet, ihr Pfingstfest ist zum besten der Region gewählt worden, am Ortsrand soll ein Mega-Indoorspielplatz gebaut werden – und jetzt folgt eine weitere gute Nachricht. In drei Wochen hat der Naumburger Ortsteil wieder eine regulär geöffnete Gaststätte.