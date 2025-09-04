Neue Gaststätte in Flemmingen Von wegen Kneipensterben: Naumburger Ehepaar bringt wieder deutsche Küche ins Dorf

Das Ehepaar Böhm, das in Naumburg schon erfolgreich „Pauls Kneipe“ betreibt, übernimmt die „Alte Scheune“ in Flemmingen. Wie oft geöffnet, was geboten werden und was das Essen kosten soll.