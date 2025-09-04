weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neue Gaststätte in Flemmingen: Von wegen Kneipensterben: Naumburger Ehepaar bringt wieder deutsche Küche ins Dorf

Das Ehepaar Böhm, das in Naumburg schon erfolgreich „Pauls Kneipe“ betreibt, übernimmt die „Alte Scheune“ in Flemmingen. Wie oft geöffnet, was geboten werden und was das Essen kosten soll.

Von Harald Boltze Aktualisiert: 04.09.2025, 17:18
Nach dem Erfolg von „Pauls Kneipe“ in Naumburg: Madlen und Paul Böhm übernehmen die Gastätte und Pension „Alte Scheune“ in Flemmingen.
Nach dem Erfolg von „Pauls Kneipe“ in Naumburg: Madlen und Paul Böhm übernehmen die Gastätte und Pension „Alte Scheune“ in Flemmingen. (Foto: Torsten Biel)

Flemmingen. - Die Flemminger haben ihre Kita gerettet, ihr Pfingstfest ist zum besten der Region gewählt worden, am Ortsrand soll ein Mega-Indoorspielplatz gebaut werden – und jetzt folgt eine weitere gute Nachricht. In drei Wochen hat der Naumburger Ortsteil wieder eine regulär geöffnete Gaststätte.