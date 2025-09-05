Die Hettstedter Spielleute treten am Samstag bei der Landesmeisterschaft im Harz an.

Landesmeisterschaft der Spielleute: Nachwuchs des Hettstedter Spielmannszugs steht in den Startlöchern

Der Nachwuchs des Spielmannszugs Hettstedt „Blau-Weiß“ 1919 bereit sich intensiv auf Landesmeisterschaft am Wochenende vor.

Hettstedt/MZ. - Eine intensive Trainingswoche liegt hinter den Nachwuchsmusikern vom Hettstedter Spielmannszug „Blau-Weiß“ 1919. Denn am Wochenende treten sie bei der Landesmeisterschaft der Spielleute Sachsen-Anhalt an, die in Cattenstedt im Harz stattfindet. „Sie sind schon sehr aufgeregt“, sagt Vereinsvorsitzender Mathias Kaczmarek. Und ergänzt: „Aber gerade in der Woche vor dem Wettbewerb ist die Leistungskurve noch mal richtig nach oben gegangenen.“