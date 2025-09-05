Am Abzweig Libehna ist ein Auffahrunfall passiert. Ein Mann musste ambulant behandelt werden. Der Sachschaden ist enorm.

Die Polizei wurde zu einem Unfall bei Libehna gerufen.

Libehna/MZ - Ein Verletzter und 33.000 Euro Blechschaden sind Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B183.

Laut Polizei musste ein 20-Jähriger im Audi Richtung Prosigk am Abzweig Libehna halten. Ein 49-Jähriger im Transporter dahinter sei langsamer gefahren. Das habe ein 34-Jähriger im Kia nicht bemerkt, er prallte ungebremst auf den Transporter, der auf den Audi geschoben wurde.

Der verletzte 49-Jährige wurde ambulant behandelt.