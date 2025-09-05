Die Polizei fand am Donnerstag den Leichnahm eines 74-Jährigen in seinem Haus in Merseburg. Weil dieser verdächtige Kopfverletzungen aufwies, gingen die Behörden von einem möglichen Gewaltverbrechen auf. Die Obduktion brachte nun aber neuen Erkenntnisse.

Toter Rentner in Merseburg: Polizei lässt 46-jährigen Angehörigen wieder frei

Merseburg/MZ - Nach dem Fund eines toten Rentners am Donnerstag in Merseburg gehen die Ermittler mittlerweile nicht mehr von einem Gewaltverbrechen aus. Wie Dennis Cernota, bei der Staatsanwaltschaft Halle zuständig für Tötungsdelikte, am Freitagnachmittag mitteilte, sei die Obduktion des 74-Jährigen abgeschlossen. Im Ergebnis gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.