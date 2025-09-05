weather regenschauer
Freizeitattraktion Stück von Bernburgs Bärchenbahn kehrt in Tiergarten zurück - das ist damit geplant

Nach knapp 25 Jahren bekommt der Bernburger Tiergarten ein Teil seiner Attraktion wieder. Das soll mit dem komplett restaurierten Miniauto dort passieren.

Von Katharina Thormann 05.09.2025, 18:15
Das Miniauto ist nun an den Tiergarten Bernburg übergeben worden. Lackiert wurde es bei der Lackiererei von Johannes Wengorz (v.l.). Über die Übergabe freuten sich auch Citymanager Roger Warthemann, BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka, Tiergartenleiter Andreas Filz und Peter Dähne (vorn), technischer Bereichsleiter bei der BFG.
Bernburg/MZ. - Ganz vorsichtig rollt Johannes Wengorz das leuchtend-orangefarbene Fahrzeug vom Abschleppwagen. In stundenlanger Handarbeit wurde das knapp 40 Jahre alte Fahrzeug in den zurückliegenden Monaten in der Lackiererei restauriert.