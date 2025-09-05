Freizeitattraktion Stück von Bernburgs Bärchenbahn kehrt in Tiergarten zurück - das ist damit geplant
Nach knapp 25 Jahren bekommt der Bernburger Tiergarten ein Teil seiner Attraktion wieder. Das soll mit dem komplett restaurierten Miniauto dort passieren.
05.09.2025, 18:15
Bernburg/MZ. - Ganz vorsichtig rollt Johannes Wengorz das leuchtend-orangefarbene Fahrzeug vom Abschleppwagen. In stundenlanger Handarbeit wurde das knapp 40 Jahre alte Fahrzeug in den zurückliegenden Monaten in der Lackiererei restauriert.