Das Miniauto ist nun an den Tiergarten Bernburg übergeben worden. Lackiert wurde es bei der Lackiererei von Johannes Wengorz (v.l.). Über die Übergabe freuten sich auch Citymanager Roger Warthemann, BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka, Tiergartenleiter Andreas Filz und Peter Dähne (vorn), technischer Bereichsleiter bei der BFG.

(Foto: Engelbert Pülicher)