Menschen mit Beeinträchtigungen zeigen bei den Werkstatt-Spielen in Osterfeld, was Zusammenhalt bedeutet. Warum Grundschüler nur kurz vorbeischauten.

Inklusion auf dem Spielfeld: Werkstätten aus Osterfeld und Weißenfels feiern sportliches Miteinander

Osterfeld/MZ. - „Felix, Felix!“, riefen die Männer und Frauen aus seinem Team der Caritas Osterfeld. Gemeinsam mit Betreuerin Steffi Heilemann sprintete der 21-Jährige am Donnerstag gegen ein Team der Integra Weißenfels.