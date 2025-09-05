weather regenschauer
  4. 2. Werkstatt-Spiele im Burgenlandkreis: Inklusion auf dem Spielfeld: Werkstätten aus Osterfeld und Weißenfels feiern sportliches Miteinander

Menschen mit Beeinträchtigungen zeigen bei den Werkstatt-Spielen in Osterfeld, was Zusammenhalt bedeutet. Warum Grundschüler nur kurz vorbeischauten.

Von Margit Herrmann 05.09.2025, 19:00
Caritas-Betreuerin Steffi Heilemann freute sich mit Wettkampf-Teilnehmer Felix Marko Ehrlich.
Caritas-Betreuerin Steffi Heilemann freute sich mit Wettkampf-Teilnehmer Felix Marko Ehrlich. (Foto: Margit Herrmann)

Osterfeld/MZ. - „Felix, Felix!“, riefen die Männer und Frauen aus seinem Team der Caritas Osterfeld. Gemeinsam mit Betreuerin Steffi Heilemann sprintete der 21-Jährige am Donnerstag gegen ein Team der Integra Weißenfels.