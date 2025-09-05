Schauspieler, Komiker, Theatermanager: Der gebürtige Dessauer Dieter Hallervorden ist am Freitag 90 Jahre alt geworden. Ein unberechenbarer Liberaler war er immer. Hat sich nicht Hallervorden geändert, sondern nur die öffentliche Aufmerksamkeit für ihn? Ein Porträt zum Geburtstag.

Didi wird 90 - „Ich habe eigentlich schon vor, dass wir uns in zehn Jahren wieder treffen

Alter Dessauer mit kämpferischer Geste: Dieter Hallervorden vor dem Bauhaus in seiner Heimatstadt, deren Ehrenbürger er seit 2007 ist.

Halle/MZ - Was ist los mit Dieter Hallervorden? Ist der Alte noch der alte? Gaza-Video, Statements zur Lage, Aufrufe zu Demonstrationen und Unterschriftenaktionen. Vor allem als politischer Aktivist ist Deutschlands erfolgreichster Komiker der 1970er Jahre in den jüngst vergangenen Monaten öffentlich aufgefallen. So scheint es zumindest. Aber stimmt das?