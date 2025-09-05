Ein Mann mit Ecken und Kanten Didi wird 90 - „Ich habe eigentlich schon vor, dass wir uns in zehn Jahren wieder treffen
Schauspieler, Komiker, Theatermanager: Der gebürtige Dessauer Dieter Hallervorden ist am Freitag 90 Jahre alt geworden. Ein unberechenbarer Liberaler war er immer. Hat sich nicht Hallervorden geändert, sondern nur die öffentliche Aufmerksamkeit für ihn? Ein Porträt zum Geburtstag.
Aktualisiert: 05.09.2025, 21:20
Halle/MZ - Was ist los mit Dieter Hallervorden? Ist der Alte noch der alte? Gaza-Video, Statements zur Lage, Aufrufe zu Demonstrationen und Unterschriftenaktionen. Vor allem als politischer Aktivist ist Deutschlands erfolgreichster Komiker der 1970er Jahre in den jüngst vergangenen Monaten öffentlich aufgefallen. So scheint es zumindest. Aber stimmt das?