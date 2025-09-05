Der Querfurter Carnevalsverein QCV trainiert mit neuer Beschallungsanlage vom Bürgermeister. Am 11.11. wird das geheime Prinzenpaar enthüllt – ein Kinderprinz fehlt noch.

Querfurt/MZ. - Zum Training der Tanzgruppen vom Querfurter Carnevals Verein (QCV) am vergangenen Wochenende kam eine neue Errungenschaft erstmals zum Einsatz: Statt aus tragbaren, privaten Lautsprechern, die die Mitglieder sonst selbst mitbrachten, hallte die Musik diesmal aus einer größeren, vereinseigenen Musikbox. Diese hat Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) dem Verein vor Kurzem überreicht. Es handelt sich um das Geburtsgeschenk der Stadt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums vom QCV.