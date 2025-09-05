weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. 40 Jahre QCV: Querfurter Carnevalsverein boomt – Stadt unterstützt mit neuer Technik

Der Querfurter Carnevalsverein QCV trainiert mit neuer Beschallungsanlage vom Bürgermeister. Am 11.11. wird das geheime Prinzenpaar enthüllt – ein Kinderprinz fehlt noch.

Von Anke Losack 05.09.2025, 18:00
Bürgermeister Andreas Nette (3.v.l.) überreichte Mitgliedern vom Querfurter Carnevals Verein das Geschenk, eine Musikbox. (Foto: QCV)

Querfurt/MZ. - Zum Training der Tanzgruppen vom Querfurter Carnevals Verein (QCV) am vergangenen Wochenende kam eine neue Errungenschaft erstmals zum Einsatz: Statt aus tragbaren, privaten Lautsprechern, die die Mitglieder sonst selbst mitbrachten, hallte die Musik diesmal aus einer größeren, vereinseigenen Musikbox. Diese hat Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) dem Verein vor Kurzem überreicht. Es handelt sich um das Geburtsgeschenk der Stadt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums vom QCV.