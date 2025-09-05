weather regenschauer
  4. Nazi-Vandalismus trifft Sportplatz – Spendenaktion in Allstedt

AfD weist Vorwurf zurück Verein startet Spendensammlung für zerstörten Sportplatz in Allstedt

Nach der Zerstörung des Sportplatzes in Allstedt mit Nazi-Symbolen ruft der SV Allstedt zu Spenden auf. Die Polizei ermittelt, auch die Kinder-Teams des Vereins sind betroffen.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 05.09.2025, 19:11
Der Sportplatz des SV Allstedt wurde mit satanistischen und rechtsextremen Symbolen beschädigt. Eine der beschmierten Spielerkabinen am Waldsportplatz in Allstedt. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Nach der massiven Sachbeschädigung auf dem Waldsportplatz des SV Allstedt ist auf der Plattform Gofundme im Internet eine Spendenaktion gestartet. Unbekannte hatten tiefe Furchen in Hakenkreuz-Form in den Rasen des Sportplatzes gezogen, Auswechselbänke und Werbebanden mit satanistischen und Nazi-Symbolen besprüht.