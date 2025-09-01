Nach massiver Sachbeschädigung am Sportplatz in Allstedt deuten Spuren auf eine Gruppe hin. Wie weit die Schäden bis jetzt beseitigt werden konnten und wie es weitergeht.

Die beschädigten Rasenstellen wurden so weit wie möglich repariert. Zum Ausgleich von Unebenheiten wurde Sand aufgefüllt.

Allstedt/MZ. - Die tief in den Rasen gerissenen Furchen waren am Montag wieder verfüllt. Doch die Wut bei den Mitgliedern des Allstedter Sportvereins ist längst noch nicht verraucht. Denn ihr Hauptplatz an der Schlossstraße wird für mindestens zwei Wochen nicht bespielbar sein. Unbekannte Täter hatten am Samstag zwischen 3 und 7 Uhr morgens mehrere Hakenkreuze in den Rasen gehackt, das größte davon an die vier Meter breit. Auch die Banden und die Kabinen der Auswechselspieler am Platzrand wurden mit Hakenkreuzen sowie Symbolen und Begriffen aus der Satanistenszene besprüht.