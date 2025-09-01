Tierschutz mal anders Ein Job mit dem gewissen Krabbeln: Die erstaunliche Mission einer Ameisenhegerin im Harz
Ameisen umsiedeln mit Bagger und Fingerspitzengefühl – klingt verrückt, ist aber Artenschutz. Försterin Sarah Ehrich aus Harzgerode rettet bedrohte Waldameisenvölker und sucht dabei sogar nach der Königin im Millionenstaat. Warum die Umsiedlung echte "Drecksarbeit" ist.
Aktualisiert: 01.09.2025, 19:35
Harzgerode/MZ. - Sie sind klein, krabbeln und als Plagegeister verschrien: Ameisen. „Jeder kennt sie, aber eigentlich weiß kaum einer was über die Tierchen“, bedauert Sarah Ehrich.