Ein 25-jähriger Mann fuhr S-Bahn mit einem Hund ohne Maulkorb. Das ist nicht erlaubt. Einsichtig war der Mann nicht.

In einer S-Bahn bei Bitterfeld - Streit um Hund ohne Maulkorb führt zu einem Polizeieinsatz

Muldenstein/MZ. - Ein Hund ohne Maulkorb hat am Mittwoch in einer S-Bahn zwischen Bitterfeld und Wittenberg für Ärger und am Bahnhof in Muldenstein dann für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt.

Eine Zugbegleiterin hatte im Rahmen der Fahrkartenkontrolle einen 25-Jährigen in der S-Bahn kontrollieren wollen. Bei der Überprüfung merkte die Frau an, dass der Mann einen Hund mitführte, der keinen erforderlichen Maulkorb trug. Der Besitzer hielt sich damit nicht an die für Hunde geltenden Beförderungsrichtlinien des Verkehrsunternehmens. Dies wurde dem Mann mitgeteilt. Der zeigte sich aber wenig einsichtig. Die Weisung, seinem Hund einen solchen Maulkorb anzulegen, ignorierte der Deutsche. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, wobei die Zugbegleiterin durch den Mann auch beleidigt wurde. Eine Streife der Landes- und Bundespolizei wurden daraufhin gegen 18.30 Uhr informiert und umgehend zum Bahnhof in Muldenstein geschickt.

Die betroffenen S-Bahn hielt bis zum Eintreffen der Polizei an besagtem Bahnhof. Die Beamten nahmen die Personalien aller involvierten Personen auf, der Beschuldigte erhält nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.