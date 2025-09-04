Jubiläum So feiert Förderschule Otto Dorn in Bernburg ihren 30. Geburtstag
Festwoche an der Otto-Dorn-Schule in Bernburg. Und was es mit dem großen Baum im Schulflur auf sich hat.
Bernburg/MZ/KT. - Das unübersehbare Geburtstagsgeschenk am Eingang von Bernburgs Förderschule Otto Dorn haben sich die Schüler und Lehrer sogar selbst gemacht. Einen mehr als mannshohen Baum mit freundlichem Gesicht, an dem jeder Schüler und Lehrer ein selbst gestaltetes Blatt mit Namen angebracht hatte. Aus gutem Grund: Denn die Förderschule feiert in dieser Woche ihr 30-jähriges Bestehen.