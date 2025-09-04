Festwoche an der Otto-Dorn-Schule in Bernburg. Und was es mit dem großen Baum im Schulflur auf sich hat.

Windlichter und mit Stoff bezogene Luftballons wurden zum 30-jährigen Bestehen der Förderschule Otto Dorn angeboten.

Bernburg/MZ/KT. - Das unübersehbare Geburtstagsgeschenk am Eingang von Bernburgs Förderschule Otto Dorn haben sich die Schüler und Lehrer sogar selbst gemacht. Einen mehr als mannshohen Baum mit freundlichem Gesicht, an dem jeder Schüler und Lehrer ein selbst gestaltetes Blatt mit Namen angebracht hatte. Aus gutem Grund: Denn die Förderschule feiert in dieser Woche ihr 30-jähriges Bestehen.