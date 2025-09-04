Die Saale Bulls gehen künftig gemeinsame Wege mit DEL-Verein Bremerhaven Pinguins und den Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2. Welche Vorteile das dem Oberligisten bringen könnte.

Neues Dreieck soll Talente locken: Was sich die Saale Bulls von Zusammenarbeit mit DEL-Vereinen erhoffen

Alexander Vladelchtchikov (r.) kam mit einer Förderlizenz aus Crimmitschau zu den Bulls.

Halle/MZ - Die Dreiecksbeziehung steht zwar erst am Anfang, sie soll aber schnell an Intensität gewinnen. Im Optimalfall entsteht ein Geben und Nehmen, von dem alle Partner gleichermaßen profitieren – und daraus eine langfristige Verbindung. Aber: Jeder soll seine individuelle Freiheit behalten.