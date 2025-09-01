Ermittlungen Schwere Vorwürfe aus Nienburger Kita - Kinder auf Mund gehauen und angepackt?
Die Stadt Nienburg und der Salzlandkreis beschäftigen sich derzeit mit mehreren Vorfällen, die sich in der Kita „Kleine Freunde mittendrin“ abgespielt haben sollen. Das ist dazu bekannt.
Aktualisiert: 01.09.2025, 18:41
Nienburg/MZ. - Mehrere schwere Vorfälle in der Kita „Kleine Freunde mittendrin“ in Nienburg beschäftigen derzeit zahlreiche Eltern der Stadt und inzwischen auch das Jugendamt des Salzlandkreises und sogar die Polizei.