Für neue Leitungen an der L 75 im Ballenstedter Ortsteil Opperode sind mehrere Bäume gefällt worden. Warum genau an gleicher Stelle Ersatz gefordert wird und was geplant ist.

Die Mitnetz Strom verlegt am Landgraben neue Leitungen. Dafür mussten Bäume gefällt werden.

Ballenstedt/MZ. - Der Energieversorger Mitnetz Strom plant eigenen Angaben zufolge den Ausbau von rund 500 digitalen Trafostationen in diesem Jahr. Bis 2030 sollen mehr als 4.000 digitale Trafostationen aufgebaut, 3.000 digital nachgerüstet sein. In der Stadt Ballenstedt ist das Unternehmen gerade mit solchen Arbeiten beschäftigt.