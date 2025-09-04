weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Goitzsche fällt zurück – Arendsee wird beliebtester See Sachsen-Anhalts

Seen-Ranking 2025 Kein Grund zum Jubeln in Bitterfeld-Wolfen und Muldestausee - Goitzsche rutscht am Ende ab

Die Goitzsche verpasst im Seen-Ranking 2025 das Podium. Nach starkem Start fiel der See bei Bitterfeld-Wolfen im Laufe des Sommers zurück. Am Ende schnappte sich der Arendsee den Titel als beliebtester See Sachsen-Anhalts.

Von Robert Martin Aktualisiert: 05.09.2025, 17:35
Die Goitzsche hat bei der Seen-Abstimmung Platz fünf im deutschlandweiten Voting erreicht.
Die Goitzsche hat bei der Seen-Abstimmung Platz fünf im deutschlandweiten Voting erreicht. (Foto: Imago/Steffen Schellhorn)

Bitterfeld/MZ. - Es wird wohl in diesem Jahr kein Grund zum Jubeln in Bitterfeld-Wolfen und Muldestausee sein: Bei der bundesweiten Abstimmung nach dem beliebtesten See Deutschlands ist die Goitzsche 2025 nur auf Platz fünf gelandet. Auch in Sachsen-Anhalt liegt der größte See der Region nicht mehr vorne, der Arendsee (Altmarkkreis) landete auf Platz drei.