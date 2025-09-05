Nach dem Abstieg der Männer aus der 3. Liga wird im Verein stärker denn je über die Zukunft des HC Burgenland diskutiert – mit personellen Konsequenzen. Vize und Sportlicher Leiter gehen.

Professioneller oder weiter „Dorfverein“: Wohin soll die Reise des HCB gehen?

Die Fans des HC Burgenland, hier enttäuscht nach der Niederlage im Relegationsrückspiel gegen Plauen-Oberlosa in Plotha, hoffen auf bessere Zeiten.

Naumburg/Prittitz. - „Das hätte mit diesem Kader nie passieren dürfen!“ Uwe Gering, Präsident des HC Burgenland, kann es noch immer nicht fassen, dass die erste Männermannschaft seines Vereins aus der 3. Liga abgestiegen ist. „Und da meine ich nicht die völlig indiskutable letzte Viertelstunde des Relegations-Rückspiels, in der das Team den Klassenerhalt noch aus den Händen gegeben hat, sondern die gesamte Saison“, so Gering. Alle müssten sich an die eigene Nase fassen, Spieler, Trainer, Vorstand, er selbst.