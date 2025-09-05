Obduktion liefert neue Erkenntnisse Toter Rentner in Merseburg: Polizei lässt 46-jährigen Angehörigen wieder frei

Die Polizei fand am Donnerstag den Leichnam eines 74-Jährigen in seinem Haus in Merseburg. Weil dieser verdächtige Kopfverletzungen aufwies, gingen die Behörden von einem möglichen Gewaltverbrechen auf. Die Obduktion brachte nun aber neuen Erkenntnisse.