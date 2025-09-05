weather regenschauer
  4. Obduktion in Merseburg klärt Todesfall von Rentner - Polizei schließt Gewalt aus

Obduktion liefert neue Erkenntnisse Toter Rentner in Merseburg: Polizei lässt 46-jährigen Angehörigen wieder frei

Die Polizei fand am Donnerstag den Leichnam eines 74-Jährigen in seinem Haus in Merseburg. Weil dieser verdächtige Kopfverletzungen aufwies, gingen die Behörden von einem möglichen Gewaltverbrechen auf. Die Obduktion brachte nun aber neuen Erkenntnisse.

Von Robert Briest Aktualisiert: 05.09.2025, 18:54
Kriminaltechniker und Ermittler sicherten am Donnerstag nach dem Fund eines toten Rentners in Merseburg Spuren. Jetzt gibt es erste Erkentnisse.  Undine Freyberg

Merseburg/MZ - Nach dem Fund eines toten Rentners am Donnerstag in Merseburg gehen die Ermittler mittlerweile nicht mehr von einem Gewaltverbrechen aus.