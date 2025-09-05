Bei einem Hausbrand in Arnstedt sind sechs Ortsfeuerwehren im Einsatz. Zwei Bewohner werden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

38 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen waren beim Wohnhausbrand in Arnstedt im Einsatz.

Arnstedt/MZ. - Fast zeitgleich mit der wöchentlichen Probealarmierung im Landkreis setzten sich am späten Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren in Arnstein und Hettstedt in Bewegung. Nicht etwa, weil sie den Probealarm falsch verstanden hatten, sondern weil parallel ein echter Brand aufkam. In der Schulstraße in Arnstedt hatte eine Doppelhaushälfte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen.